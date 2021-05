2/10 ©IPA/Fotogramma

Per entrare in zona bianca bisogna registrare per tre settimane consecutive un’incidenza del Covid sotto i 50 casi per 100mila abitanti. Dal 7 giugno potrebbero dunque allentarsi le restrizioni anche in Liguria, Veneto e Abruzzo. A seguire, il resto dell’Italia, che potrebbe colorarsi tutta di bianco entro la fine del mese di giugno. Ecco cosa si può fare e cosa no in zona bianca

