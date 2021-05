Covid, commissario Figliuolo apre ai vaccini in discoteca

Il commissario per l'emergenza ha chiesto di considerare i protocolli per l'eventuale ripartenza del settore e la possibilità di somministrare il farmaco anti-coronavirus ai ragazzi proprio all'interno delle sale da ballo. Nei giorni scorsi il presidente del Silb-Fipe, l'associazione intrattenimento di Ballo e Spettacolo, ha offerto la sua disponibilità ad organizzare open day per i vaccini anche nelle discoteche in vista di eventi estivi