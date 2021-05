9/10 ©Ansa

Per i Paesi che fanno parte dell’elenco C, ossia i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen, oltre che Gran Bretagna e Israele, non è più prevista la quarantena. Per entrare in Italia basta avere un test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Chi non presenta l'esito del tampone dovrà effettuare una quarantena di 10 giorni e un tampone al termine dell’isolamento