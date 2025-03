Medio Oriente, da Usa nuovo piano per prolungare tregua a Gaza. LIVE

A Doha Steve Witkoff, che in Qatar non ha incontrato personalmente i rappresentanti di Hamas, ha presentato ai negoziatori un 'piano di mediazione' da sottoporre a Israele e Hamas che prevede il rilascio di 3-5 rapiti vivi e 3-5 deceduti in cambio di un cessate il fuoco di 50 giorni, durante i quali i colloqui continueranno per sviluppare l'accordo. La nuova proposta americana, riferita da Axios, prevede anche che Israele riapra i valichi chiusi nei giorni scorsi e faccia passare i camion con gli aiuti umanitari verso Gaza. Lo Stato ebraico avrebbe rilanciato chiedendo un aumento del numero di ostaggi da rilasciare, ma in linea generale ha dato "una risposta positiva" all'ultima bozza di Witkoff. Mentre Qatar ed Egitto stanno ancora aspettando la decisione di Hamas, dopo avergli tramesso i dettagli mercoledì sera.

