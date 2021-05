Vacanze in tempi di Covid, consigli per viaggi in barca a vela

Un’estate in mezzo al mare. È questa la scelta di molti viaggiatori, che hanno deciso di trascorrere le proprie ferie in barca a vela. Una soluzione ritenuta ideale per il rispetto del distanziamento sociale e di molte delle normative anti-Covid in vigore. Come riuscire a organizzare tutto nel migliore dei modi? Quali sono le regole da rispettare a bordo? Nella rubrica Viaggi sicuri cerchiamo di rispondere a questa e ad altre domande sul tema.

Guardare tramonti in mezzo al mare, lasciarsi cullare dal moto delle onde, visitare calette e spiagge inaccessibili via terra, ma soprattutto poter viaggiare in sicurezza e con maggiore tranquillità. La barca è uno dei luoghi di villeggiatura preferiti per questa estate in cui distanziamento sociale da un lato e comfort dall’altro sono le richieste della maggior parte dei turisti. “Quest’anno la richiesta è stata notevole – spiega Guglielmo Masala, CEO e fondatore di Mondovela Yachting & Vacanze – proprio perché la barca è stata identificata come luogo ideale per il rispetto delle norme anti-Covid. Se si parte tra amici o in famiglia e se le persone a bordo sono vaccinate o tamponate, si può ragionevolmente fare un viaggio tranquillo. A essere selezionati sono soprattutto i catamarani, ritenuti barche comode per un primo approccio”.

Le regole per viaggiare in barca a vela

Ma come poter organizzare un viaggio in barca a vela nel rispetto di tutte le norme in vigore? Prima di tutto è bene consultare le linee guida del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in merito alle attività da diporto private. In tal caso vengono applicate, per analogia, le regole relative alle unità abitative. Va rispettato, anche sull’imbarcazione, il distanziamento sociale: una persona per metro lineare. Ciò vuol dire che su una barca di 12 metri – solitamente destinata a 6-8 persone – la capacità massima è di 11 passeggeri.