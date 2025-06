Estate e protezione solare, le novità 2025 dei prodotti di Shiseido

Anche quest'anno l'azienda ha unito l’expertise nel campo della skincare con l’innovazione tecnologica per creare trattamenti solari che si prendano cura di tutti i tipi di pelle. Tra le novità ci sono un maxi-formato per l’Expert Sun Protector Lotion SPF 30 e una nuova formula per lo stick solare Expert Sun Protector Clear Stick SPF 50+. E tornano i fondotinta compatti solari

L’arrivo dell'estate porta con sé un aumento del tempo che passiamo esposti alla luce solare. E se, come sottolinea l’Istituto superiore di sanità, sono ben noti i benefici per il benessere psicofisico e la salute legati al sole, l’eccessiva esposizione può comportare seri rischi per la salute. Utilizzare creme solari è uno degli strumenti necessari per proteggersi da questi rischi. Così, anche nel 2025, Shiseido – importante azienda giapponese del mondo beauty – ha unito l’expertise nel campo della skincare con l’innovazione tecnologica per creare prodotti solari che garantiscono una protezione efficace dai raggi UV e si prendono cura di tutti i tipi di pelle, sia in città sia in spiaggia.

Le novità 2025 di Shiseido

“Shiseido lavora instancabilmente per superare i limiti della protezione solare: perché ogni pelle merita il meglio che la scienza possa offrirle per mantenersi giovane e bella”, ha spiegato Nathalie Broussard, direttrice della Comunicazione scientifica Shiseido. Il brand propone importanti novità nel 2025: un maxi-formato per l’Expert Sun Protector Lotion SPF 30, ideale per viso e corpo, e una nuova formula per lo stick solare Expert Sun Protector Clear Stick SPF 50+, ora arricchito con ingredienti skincare. Lo stick, in particolare, contiene il 65% di ingredienti skincare per proteggere tutti i tipi di pelle, in estate e in inverno. In ogni caso è bene ricordare di riapplicare frequentemente i prodotti per l’esposizione solare ed evitare l'esposizione prolungata: nessuna protezione solare è infatti permanente.

Gli ingredienti delle formule Shiseido Suncare

Le formule delle protezioni solari del 2025 offrono benefici per la pelle, grazie al 65% di ingredienti skincare: questi ingredienti, infatti, garantiscono una maggiore efficacia antietà. Gli ingredienti chiave delle nuove formule Shiseido Suncare sono: l’estratto di cartamo, che migliora la compattezza e la densità della pelle per un effetto anti-age; l’olio di argan, per una migliore idratazione e protezione dai danni ossidativi; il Profense CEL/CL, che protegge la pelle dai danni solari e previene rughe e macchie scure; un complesso di alghe combinato con derivati di glicirrizina, per una pelle più morbida e idratata. Infine, le novità dei prodotti Shiseido Suncare sono accompagnate da un’attenzione particolare alla sensorialità: leggero e confortevole, il velo protettivo lascia la pelle levigata e idratata grazie alla sua texture trasparente e ultraresistente, piacevole al tatto e all’olfatto, che invita alla riapplicazione.