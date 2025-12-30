Befana al Castello di Lunghezza, evento speciale per fine delle feste

Un giorno speciale per festeggiare la fine delle feste natalizie. Il 6 Gennaio 2026 al Fantastico Castello di Babbo Natale con la Befana, gli Elfi, le Babbo Nataline e ovviamente Babbo Natale ci saranno eventi e spettacoli all’insegna del divertimento. Gli orsi polari, gli abeti viventi, le Fate, gnomi e folletti, i leprecauni, le slitte, ma non solo! Il Regno di Frozen, la principessa Cenerentola, Orso e la sua amica Masha, la famiglia Addams, Jack e Sally, Viviana regina delle Fate, i supereroi che difendono il Natale (Spiderman con il cappellino rosso ed il pon pon e Bat Natale con l’alberello al posto del pipistrello), il Grinch, Babbo Nero, i Babbi Colors, lo Schiaccianoci. Tutti insieme “fantasticamente” sulle note delle cornamuse!

L'evento

Tante feste in una: non solo i 10 anni del Natale al Castello di Lunghezza, ma anche i 30 anni de Il Fantastico Mondo Del Fantastico (di cui il Fantastico Castello di Babbo Natale è la versione invernale e natalizia) che aprì al pubblico proprio il 6 Gennaio 1996! Negli anni tanti personaggi, tanti artisti, tanti attori, tanti collaboratori, tanto di tutto ha vissuto nel FMdF. La giovane Paola Cortellesi, la prima Biancaneve, Claudio Santamaria personaggio eroico per eccellenza, Daniele Pecci, un D’Artagnan indimenticabile, Massimo Ferrone (eclettico), Matteo Cecchi (geniale). Quanti! Generazioni... come gli spettatori bambini di allora che tante volte sono tornati (da grandi) in veste di collaboratori, attori, personale del Castello e del Fantastico Mondo del Fantastico. E quest’anno si festeggeranno i 30 anni con la presenza di uno, anzi due, dei personaggi più amati da intere generazioni: la mai dimenticata SONIA, sì proprio lei, e il suo grande amico, il robot BIRILLO saranno gli ospiti e testimonial di questa bellissima giornata in cui potranno re-incontrare tutti coloro che li hanno amati e mai li hanno dimenticati! E non mancherà un fantastico spettacolo pirotecnico!