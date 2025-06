Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 9 al 15 giugno

Una nuova settimana è ormai iniziata: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Una nuova settimana ha preso il via. Sarà significativa e ricca di novità particolari? Lavoro, soldi e amore saranno dalla tua parte? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 9 al 15 giugno. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Settimana dinamica, con un cielo che consiglia di rallentare il ritmo e osservare meglio tutto ciò che vi circonda. L’energia è alta, la passione non vi manca, ma il dialogo potrebbe giocare qualche brutto scherzo. Evitate di fraintendere e non lasciatevi influenzare da ciò che leggete o sentite. Sarete un po’ distratti, quindi meglio essere meticolosi e rileggere bene ciò che scrivete o firmate. Gli ostacoli si superano con pazienza e attenzione. Alcune situazioni potrebbero sembrare meno chiare del previsto. La fortuna sarà legata alla vostra capacità di restare calmi e vigili.

TORO Questa settimana si apre sotto ottimi auspici: vi sentirete più sereni e circondati da stimoli positivi, specie in ambito sociale. Tenerezza e desiderio di intimità guideranno i vostri gesti. Attenzione solo a non fraintendere i silenzi altrui: non tutto è come sembra. È un momento di crescita che si costruisce giorno dopo giorno. Buone occasioni potrebbero già affacciarsi in queste giornate. Le intuizioni saranno particolarmente azzeccate. Se seguite il vostro istinto senza fretta, potreste imboccare la strada giusta.

GEMELLI Settimana nel complesso serena, con qualche piccolo fastidio nelle prime giornate. Saprete però riorganizzare le vostre energie e trovare tempo per i piaceri e per chi amate, rendendo tutto più semplice e armonioso. Lasciate da parte le riflessioni e date più spazio alle emozioni. La vostra dolcezza sarà la chiave per risolvere piccoli malintesi.

Ottima lucidità e capacità di reazione. Se c’è un’opportunità da cogliere, agite subito senza indugiare. Settimana solida, in cui ciò che avete seminato in passato può iniziare a dare i primi frutti, anche inaspettati.

CANCRO Giorni pieni di movimento e stimoli nuovi, con la possibilità di espandere le vostre conoscenze e scoprire qualcosa che vi appassiona. Non tutto filerà liscio nei rapporti più delicati, ma avrete gli strumenti per gestirli con maturità. Voglia di stabilità e passione insieme. Se siete in coppia, cercate la complicità nel tempo libero; se siete soli, occhio agli incontri interessanti. Le vostre idee potrebbero fare la differenza. Anche se siete già soddisfatti, potreste trovare nuovi spunti per migliorarvi. Il vostro intuito sarà particolarmente attivo: usatelo per distinguere le buone occasioni dalle semplici illusioni.

LEONE Questa settimana vi troverete divisi tra il desiderio di cambiare e il bisogno di sicurezza. La chiave sarà trovare un equilibrio tra i due estremi, lasciando che le vostre decisioni vi conducano verso un futuro più autentico. Attenzione a non essere troppo esigenti o dominanti. La bellezza nasce dalla diversità: imparate ad accoglierla anche nei sentimenti. Qualcosa potrebbe cambiare dentro di voi, anche se all’esterno tutto resta uguale. È il momento di riflettere su nuove direzioni. Gli umori altalenanti potrebbero confondere il vostro giudizio. Meglio agire con calma e non dare nulla per scontato.

VERGINE Settimana positiva, piena di entusiasmo e buon umore. Vi sentirete attivi e pronti a vivere momenti piacevoli, con una bella predisposizione ad aprirvi al mondo e alle persone che vi circondano. Le emozioni diventano protagoniste. Che siate in coppia o in cerca di qualcosa di speciale, potreste vivere momenti intensi e autentici. Ottimo momento per pianificare un cambiamento o mettere in moto un progetto personale. Avrete le idee chiare e la giusta determinazione. Senza grandi colpi di scena, ma con un graduale recupero di fiducia in voi stessi e nelle vostre scelte. Questo sarà il vostro vero colpo di fortuna.

BILANCIA Giornate un po’ agitate, con qualche rischio di malintesi che potrebbero creare attriti, soprattutto nei rapporti più tesi. Tuttavia, l’energia e la voglia di stare bene faranno la differenza, specialmente verso il fine settimana. Le emozioni saranno intense, ma il dialogo potrebbe farvi inciampare. Meglio parlare poco e amare molto: il linguaggio dei gesti sarà il più efficace. Essere precisi e organizzati sarà fondamentale. Cercate di non lasciare nulla al caso e di mantenere un atteggiamento calmo e costruttivo. Un po’ altalenante. I momenti migliori arriveranno se saprete non perdere la pazienza e accettare le cose come vengono.

SCORPIONE Settimana in cui l’istinto sarà molto forte, ma non sempre affidabile. Riflettere prima di agire sarà la chiave per evitare problemi nei rapporti e prendere decisioni che potranno dare frutti più avanti. Le emozioni potrebbero essere travolgenti, specie se vi lasciate prendere da pensieri ossessivi. Meglio fidarsi e mantenere il sangue freddo. Le idee ci sono, ma servirà diplomazia per gestire rapporti tesi. Evitate scontri diretti e puntate sulla strategia. Alcune scelte che prenderete ora vi premieranno nel prossimo futuro. Pazienza e razionalità saranno i vostri migliori alleati.

SAGITTARIO Settimana frizzante e piena di energia. Vi sentirete vivi e vogliosi di mettervi in gioco. La voglia di guardare oltre sarà forte, ma ancora indefinita. Concedetevi il tempo di riflettere prima di fissare una nuova rotta. Se vi piace qualcuno, fatevi avanti con entusiasmo ma senza coinvolgere troppe persone. L’amore sarà più sincero se costruito passo dopo passo. Fase positiva, con idee brillanti per chi crea e buone opportunità per chi cerca stabilità. È tempo di valorizzare il vostro talento. L’energia sarà il vostro carburante. Mantenete però la calma: la fortuna vi assiste, ma vuole anche attenzione e lucidità.

CAPRICORNO Settimana che vi invita a cambiare prospettiva. Lasciarvi guidare dal cuore potrebbe portarvi risultati migliori della sola razionalità. Ogni situazione andrà valutata con attenzione, ma anche con un pizzico di emozione. I sentimenti saranno forti, ma non sempre semplici da gestire. Serve delicatezza e la voglia di ascoltare davvero l’altro. Essere strategici sarà meglio che essere troppo diretti. La diplomazia sarà un’ottima alleata per superare eventuali tensioni. Alcune situazioni potrebbero apparire ambigue. Fidatevi del vostro buon senso e procedete con prudenza, senza fretta.

ACQUARIO Settimana inizialmente tesa, con nervosismo e una certa voglia di esplodere. Le relazioni con gli altri potrebbero essere il vostro punto critico, ma anche la vostra occasione di crescita, se gestite con intelligenza. Evitate le intromissioni esterne. Se volete proteggere ciò che avete, mantenete saldo il legame senza farvi distrarre da chi cerca di destabilizzarvi. La suscettibilità potrebbe giocare brutti scherzi. Meglio contare fino a dieci prima di rispondere a tono e rovinare un buon clima professionale. L’altalena emotiva potrebbe oscurare i momenti positivi. Un po’ di distacco e momenti di silenzio vi aiuteranno a ritrovare equilibrio.