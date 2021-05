Secondo Federalberghi, è questo il numero di persone che dormirà almeno una notte fuori casa. Il 99,3% dei viaggiatori rimarrà in Italia. Per quanto riguarda l’estate, gli italiani che hanno già in programma o stanno valutando una vacanza sono il 54,5% (+9,8% rispetto al 2020): anche per quei mesi la destinazione prescelta è il nostro Paese e la meta preferita rimane il mare