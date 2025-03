Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 marzo: la rassegna stampa

Aperture divise tra i due fronti di guerra. Domina la scena la lunga telefonata tra Trump e Putin, con le condizioni poste dal Cremlino per un primo passo verso il cessate il fuoco: niente più raid sulle basi energetiche in cambio dello stop agli aiuti a Kiev. Zelensky non ci sta: "Non vogliono la pace". A Gaza torna l'orrore: Netanyahu rompe la tregua e riprende i raid. I morti sono oltre 400, tra loro molti bambini