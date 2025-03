Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 marzo: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate al piano dei "volenterosi" per Kiev, con quattro livelli di sicurezza e truppe Onu. Trump: "Tracciata la cornice della pace in Ucraina". Salvini parla con Vance e annuncia una missione in Usa. Incendio a Heathrow, 1.300 voli cancellati e blackout a Londra: "Ipotesi sabotaggio russo". Minori stranieri, sentenza della Corte costituzionale: anche i single possono adottare. Il cardinale Fernandez: "Bergoglio migliora, ma dovrà imparare di nuovo a parlare"