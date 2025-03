Maltempo, allerta arancione in Toscana: scuole chiuse, traghetti fermi

Allarme sull'intero territorio regionale, soprattutto nelle zone settentrionali, per forti temporali e rischio idrogeologico-idraulico. A Marradi evacuate 70 persone per precauzione, a Livorno interdetti al pubblico parchi, cimiteri, canili e invito alla popolazione a limitare gli spostamenti. Stop temporaneto ai traghetti da Piombino. Paura per eventuali frane. Giani: "Per ora fiumi entro i livelli di riferimento"

Torna l'incubo maltempo sulla Toscana: per la giornata di oggi, sull'intero territorio regionale, è stata emessa un'allerta meteo per forti temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico del reticolo minore. Due le fasce di rischio: arancione nelle zone nord (lungo il corso dell'Arno, del Bisenzio, dell'Ombrone pistoiese, del Serchio, del Reno, in Valdelsa, Valdera, Lunigiana, Versilia, Romagna toscana, Mugello e Val di Sieve) e giallo nel resto della regione. Nelle aree attigue ai fiumi Bisenzio e Ombrone pistoiese, l'allerta gialla riguarderà anche il reticolo idraulico principale. Chiuse numerose scuole e fermi i traghetti da Piombino per l'isola d'Elba. Paura per possibili frane.

Non solo scuole: diversi Comuni si sono tutelati chiudendo altri spazi pubblici. Come Bagno a Ripoli (Firenze), che ha temporaneamente interdetto alla comunità parchi e cimiteri e ha annullato il mercato settimanale. A Massa e Carrara niente accesso agli impianti sportivi e parchi pubblici. Viareggio ha chiuso le due pinete cittadine. A Pisa, rimandati di 7 giorni alcuni eventi del Capodanno Pisano, previsti all'aperto tra oggi e domani. E poi c'è Livorno, che ha chiuso le ludoteche comunali, i centri diurni, i parchi cittadini, i cimiteri e il canile comunale, raccomandandosi con i cittadini di limitare gli spostamenti e di adottare tutti i comportamenti corretti per il rischio annunciato, in particolare in prossimità dei corsi d'acqua.

Tra i Comuni in Toscana che hanno optato per la chiusura delle scuole ci sono Aulla e Pontremoli, in provincia di Massa Carrara e Montecatini Terme, Pescia, Monsummano Terme Massa Cozzile e Lamporecchio in provincia di Pistoia. Analoghe ordinanze di chiusura di tutte gli istituti di ordine e grado in molti Comuni del Fiorentino, tra cui Vicchio, Calenzano, Rufina, Signa, e nell'Empolese Valdelsa (Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci). Scuole chiuse, infine, anche a Livorno e a Seravezza, provincia di Lucca.

Evacuate 70 persone a Marradi

Il Comune di Marradi (Firenze), fortemente colpito dall'ultima ondata di maltempo, ha deciso di evacuare per precauzione 70 persone. "Dopo i sopralluoghi fatti in questi giorni con i tecnici, abbiamo disposto l'evacuazione temporanea di circa 70 residenti, oltre ad alcune seconde case, come misura precauzionale", ha spiegato il sindaco Tommaso Triberti. "Il nostro territorio è fragile e, visto quanto accaduto negli ultimi giorni e nei mesi scorsi, riteniamo necessario mettere in sicurezza le persone prima dell’arrivo della nuova ondata di maltempo, per cui la Protezione civile ha dichiarato allerta arancione", ha aggiunto. "La decisione dell'evacuazione si basa ovviamente anche sulle valutazioni dei tecnici: geologi e ingegneri hanno fatto sopralluoghi su tutto il territorio e sulla base delle loro indicazioni abbiamo ritenuto opportuno evacuare alcune abitazioni che potrebbero trovarsi in una situazione di rischio", ha concluso.

A Firenze già pronto il Centro operativo

Ieri pomeriggio, a Firenze, è stato anche attivato il Centro operativo comunale nella sede della Protezione civile del Comune, come deciso dalla sindaca Sara Funaro con apposita ordinanza. La decisione è scattata dopo l'emissione, appunto, dell'allerta arancione per la pioggia e il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel reticolo minore, che comprende i corsi d'acqua secondari (specie Ema, Mugnone e Terzolle). Il Coc, situato in via dell'Olmatello, monitorerà in queste ore la situazione, coordinando, in caso di bisogno l'intervento delle squadre composte dai tecnici della Protezione civile e dai volontari.