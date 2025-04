Roma, condannato l’ex marito di Adriana Volpe per maltrattamenti

Condannato a due anni e due mesi di reclusione l'imprenditore svizzero Roberto Parli, ex marito della conduttrice televisiva Adriana Volpe. L’accusa è quella di minacce e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla pm Claudia Alberti, se pur l'uomo non abbia mai vessato fisicamente la moglie, il loro rapporto è stato caratterizzato da continue violenze piscologiche e morali e minacce di morte. A testimoniare la vicenda ci sarebbe anche la ricostruzione della figlia, oggi tredicenne, coinvolta nei brutali comportamenti del padre: in una circostanza, secondo quanto racconta la giovane, l'imprenditore avrebbe detto che la madre meritava "di essere sotterrata”.. Secondo poi quanto dichiarato dalla conduttrice in una deposizione del 2022, le frequenti minacce di Parli avrebbero spaventato la figlia a tal punto da portarla a domandare alla mamma se la casa fosse munita di un sistema di allarme per paura di essere rapita dal padre.