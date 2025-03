Meteo, inizio primavera con temperature in rialzo ma giù nel weekend

Tra lunedì e martedì il maltempo si è fatto sentire con decisione, con temperature in calo e cieli spesso coperti, accompagnati da piogge sparse e qualche spruzzata di neve in montagna. Tuttavia, ecco che proprio da oggi la situazione è destinata a migliorare gradualmente. Le correnti fredde perderanno forza, mentre l’anticiclone tornerà a farsi spazio, portando con sé un aumento delle temperature e un cielo sempre più sereno. Le nuvole si diraderanno lasciando spazio al sole e l’aria diventerà via via più mite, regalandoci giornate piacevoli e luminose, quanto meno di giorno