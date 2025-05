Meteo, in arrivo tempesta Ines con nubifragi e forti venti: ecco dove

Introduzione

In queste ore, sul nostro Paese, è il maltempo ad essere protagonista, specie sulle regioni del Sud Italia. La causa è un ciclone simil-tropicale che porta forti temporali ma anche raffiche di vento e mareggiate. In particolare, il fronte perturbato sta ponendo il suo centro sullo Ionio ma si unirà ad un altro fronte, in arrivo dal Nord Europa portando maltempo anche sulle regioni adriatiche. Oltre ai problemi riscontrati in queste ore, la giornata di domani, 16 maggio, sarà caratterizzata da tempo instabile soprattutto sulle regioni meridionali con tanta pioggia tra Calabria e Sicilia ma fenomeni a sfondo temporalesco sono attesi anche su tutto il versante adriatico. Migliora sabato con gli ultimi residui fenomeni, le ultime note instabili tra Sud e Appennino mentre domenica dovrebbe tornare il bel tempo in maniera diffusa.