Maltempo da Nord a Sud, in Sicilia allerta arancione e scuole chiuse

E' attesa quest'oggi una giornata all'insegna del maltempo sull'Italia, da Nord a Sud. Un vortice di bassa pressione, infatti, si è formato in queste ore a ridosso delle coste tunisine, favorendo condizioni di tempo instabile soprattutto nel Sud-Italia, con una forte attività temporalesca anche intensa attesa su Sicilia e Calabria. Allo stesso tempo, però, la discesa di una saccatura da Nord-Est dovrebbee favorire l’intensificarsi della ventilazione settentrionale sul Nord-Italia. In virtù di queste previsioni, sin dal primo mattino sono attesi temporali sulla Sicilia, in estensione a Calabria e Puglia. E, dal tardo pomeriggio, il maltempo interesserà Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile, che segnala proprio per oggi un'allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico in Sicilia. Di diverso colore, gialla, è invece l'allerta in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e gran parte dell'Emilia-Romagna. I fenomeni previsti sono accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.