Maltempo, ciclone colpisce la Spagna: arriverà anche in Italia. VIDEO

Ancora piogge intense sulla Spagna, per la terza settimana consecutiva. In Andalusia in particolare, un cadavere è stato recuperato nella zona di Costantina, nel sud della Spagna, dai vigili del fuoco impegnati da questa mattina nelle ricerche di una coppia, che era a bordo di un'auto travolta dall'esondazione di un torrente, a causa delle piogge torrenziali degli ultimi giorni.

Un terzo uomo risulta disperso da ieri pomeriggio nel comune di Anora (Cordoba), sempre in Andalusia, e potrebbe essere rimasto vittime di piene provocate dal forte temporale che sferza la regione, ha informato la viceprefetto di Cordoba, Ana Lopez, in dichiarazioni ai media.

Il presidente dell'Andalusia, Juanma Moreno, in un messaggio su X ha fatto appello alla popolazione alla prudenza, ad evitare spostamenti se non imprescindibili e a prestare attenzione alle informazioni del servizio statale di meteorologia Amet sulle allerte meteo. I dati di Amet indicano che negli ultimi 15 giorni sulla regione dell'Andalusia, in particolare nella città di Malaga, è caduta la metà del volume di pioggia che in media cade durante un intero anno.

Le autorità hanno evacuato 368 famiglie nella provincia di Malaga, dove si registrano esondazioni. Il governatore regionale ha invitato alla massima prudenza. Le piogge hanno però aiutato a ridurre la siccità, portando i bacini al 65,6% della loro capacità.