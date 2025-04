Il Pontefice è arrivato in piazza al termine della messa celebrata dal cardinale Leonardo Sandri. Dopo l’augurio, Francesco ha fatto un giro tra i fedeli in prima fila sul sagrato e si è fermato a scambiare qualche parola con delle suore

Papa Francesco è arrivato al termine della messa (LE FOTO) celebrata per la Domenica delle Palme, in piazza San Pietro. "Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa". Papa Francesco ha voluto così salutare gli oltre 20 mila fedeli in piazza San Pietro per la messa della Domenica delle Palme, celebrata dal cardinale Leonardo Sandri. Dopo l’augurio, Francesco ha fatto un giro tra i fedeli in prima fila sul sagrato e si è fermato a scambiare qualche parola con delle suore.