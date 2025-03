Valtellina, la frana di Scaiun si muove. Evacuate 80 persone

Allerta alta a Val Masino, la zona più vicina alla frana che secondo gli esperti si è mossa di oltre 3 millimetri, dopo le piogge degli ultimi giorni. Scuole chiuse per lunedì. Paura per lo smottamento che da anni minaccia le case di un borgo ascolta articolo

Allerta in Valtellina. La frana di Scaiun si muove, dopo le piogge degli ultimi giorni. E' scattata l'evacuazione per centinaia di residenti di Cataeggio, una piccola frazione del Comune di Val Masino (Sondrio) la zona più vicina allo smottamento. L'allarme dalle 11.30 di oggi. Il sindaco Pietro Taeggi e i tecnici della Prefettura di Sondrio sono sul posto con i vigili del fuoco. Gli evacuati sono stati sistemati temporaneamente nella Casa delle Guide di Val Masino.

Lunedì scuole chiuse Sono per ora ottanta le persone evacuate per la frana a Cataeggio, frazione di circa 500 residenti del Comune di Val Masino (Sondrio), ma nelle prossime ore questo numero potrebbe aumentare. Scuole chiuse per lunedì nel paese della Valtellina minacciato dal dissesto dello Scaiun che ha ripreso a destare forti preoccupazioni dopo le recenti piogge. Approfondimento Sondrio, frana in Valchiavenna: bloccata la circolazione dei treni

VALMASINO, SENSORI AVVERTONO MOVIMENTO DELLA FRANA DELLO SCAIUN - ©Ansa

Allarme per dissesto Le apparecchiature che monitorano da anni la zona instabile hanno rilevato, in queste ultime ore, movimenti ben superiori a quelli dei 3 millimetri per cui scatta l'allerta. Gli esperti dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio hanno accertato una velocità di spostamento di 12 millimetri. Il sindaco, Pietro Taeggi, ha subito attivato il Coc (Centro operativo comunale) ed è stato aperto il Centro di coordinamento dei soccorsi in Prefettura a Sondrio. Approfondimento Meteo, maltempo e pioggia in Italia nel primo weekend di primavera