Val d'Aosta, percorsi abilitanti per docenti: pubblicato il decreto

"In questi mesi, pur senza clamore, ci siamo attivati con tutti i mezzi a nostra disposizione per garantire che la situazione fosse risolta nel più breve tempo possibile" e quindi "spiace aver dovuto assistere a polemiche su un presunto disimpegno dell'assessorato, della Sovraintendenza e dell'Università della Valle d'Aosta".

Così l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, la sovraintendente agli studi, Marina Fey, e la rettrice dell'Università della Valle d'Aosta, Manuela Ceretta, dopo la pubblicazione, avvenuta ieri, dell'atteso decreto attuativo ("un'ottima notizia per i circa 40 insegnanti vincitori di concorso della Valle d'Aosta") necessario all'accreditamento dei percorsi universitari e accademici per l'abilitazione all'insegnamento.

"Il nostro impegno - aggiungono - è stato totale, nonostante le difficoltà che una piccola regione come la Valle d'Aosta deve affrontare nel farsi ascoltare a livello nazionale".

Ora - riferisce l'assessorato in una nota - le università e le istituzioni accademiche, tra le quali il Cifis Piemonte, hanno ricevuto l'autorizzazione a procedere con l'organizzazione dei corsi, in conformità con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale. Gli aspiranti docenti interessati, in particolare quelli delle classi di concorso A-25 (Francese) e A-60 (Tecnologia), che stavano attendendo notizie in merito, potranno consultare i bandi pubblicati dalle singole università per conoscere le modalità di iscrizione e i requisiti di accesso ai percorsi abilitanti. I vincitori e le vincitrici di concorso aventi diritto all'iscrizione in soprannumero presso il Cifis Piemonte, che hanno presentato regolare domanda entro le scadenze previste da Bando, potranno procedere all'immatricolazione sino a venerdì 21 marzo alle 15.