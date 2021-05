6/11 ©IPA/Fotogramma

NUMERO MASSIMO DI PRESENZE - Per il settore della ristorazione e per le cerimonie, le Regioni chiedono di "definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio, ai ricambi d'aria e alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita"