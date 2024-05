Nobel per la Pace Menchù, "alimentazione come strumento di pace"

L’alimentazione come strumento di pace: su questo concetto si è incentrato l’intervento del Premio Nobel per la Pace Rigoberta Menchù, che ha partecipato all'evento organizzato da Coldiretti e Campagna Amica nell'ambito della seconda edizione del Meeting Internazionale della Fraternità dal titolo “BE Human”, organizzato dalla Fondazione Fratelli Tutti. "Sono milioni le persone che nel mondo sopravvivono senza mangiare, senza alimentazione o con il poco che rimane per sopravvivere- ha detto Menchù. Così il cibo si trasforma in uno strumento per la guerra, più che in uno strumento per la pace. L'alimentazione deve essere, invece, uno strumento per la pace. L'armonia, la tranquillità hanno a che vedere con la qualità di vita. Se non c'è qualità di vita non può esserci la pace".