Migranti, Ocse: "In Italia +70% di richieste di asilo nel 2023"

Mondo

Le capitali europee continuano a non riuscire a eseguire la stragrande maggioranza degli ordini di espulsione di stranieri verso i loro Paesi di origine, anche quando si tratta di Stati sicuri. Succede a Roma come a Berlino e Parigi. A sottolineare come il problema sia di tutta l'Unione europea è la scelta della Svezia di accordare ai migranti che rimpatriano volontariamente una somma che dal 2026 arriverà a 34mila dollari. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' andata in onda il 26 settembre