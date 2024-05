Stati Generali della Natalità, oggi è il giorno di Papa Francesco

Attesa per l'intervento di Papa Francesco alla seconda e ultima giornata degli Stati generali della natalità, in corso all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Il pontefice aveva partecipato al convegno già l'anno scorso, dove aveva pronunciato un discorso a favore di "politiche lungimiranti" contro "l'inverno demografico". Francesco parlerà in mattinata.

Giorgetti e Valditara rinunciano

Assente invece il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Come si apprende da ambienti parlamentari, il titolare del Mef ha fatto questa scelta dopo le contestazioni di ieri, 9 maggio, nei confronti della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella (VIDEO). Anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara avrebbe chiesto di non riproporre il suo videocontributo realizzato per l'evento.