Giubileo, il Papa chiede a governi amnistie o condoni di pena

Nella Bolla “Spes non confundit” (“la speranza non delude”), consegnata e letta nell’atrio della Basilica di San Pietro, papa Francesco ha lanciato un appello ai Governi proponendo forme di amnistia o condono della pena, con l’obiettivo di aiutare le persone a recuperare fiducia in sé stesse e nella società. Inoltre, ha annunciato l’apertura di una Porta Santa in un carcere come segno di vicinanza ai detenuti