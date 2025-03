Drone russo su Centro Ue, si indaga per spionaggio e terrorismo

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per fare chiarezza sul dispositivo (che si ritiene essere di fabbricazione russa), intercettato per cinque volte nei pressi del Centro comune di ricerca della Commissione europea a Ispra, Varese

Anche se da subito si è parlato di drone russo, va chiarito come le fonti di sicurezza che seguono il caso al momento esprimano la “massima cautela” sia sulla dinamica che sulla paternità del drone. Non ci sarebbero nemmeno testimoni oculari: il velivolo elettronico è stato intercettato da un sistema di rilevazione di radiofrequenze, che avrebbe indicato un apparecchio di fabbricazione russa. Ma alcuni punti vanno chiariti: la tipologia del drone non combacia con quelli progettati per viaggiare per molti chilometri. Già dai primi accertamenti sembra quindi che i sorvoli siano stati telecomandati da una distanza non eccessiva al centro.

Il reato di spionaggio politico o militare punisce con una pena non inferiore a 15 anni "chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete". La sanzione arriva fino all'ergastolo "se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano" o "se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari".

Obiettivi critici in Lombardia

È stato lo stesso Centro Ue, dove è stato avviato un progetto di ricerca sugli aspetti della sicurezza dei droni, a far partire le prime segnalazioni agli inquirenti, che hanno poi portato a controlli più approfonditi. A preoccupare è anche il fatto che nella stessa zona del Varesotto ci sono stabilimenti di Leonardo, l'azienda industriale della Difesa nazionale. Un po’ più lontano, a Solbiate Olona, c'è la sede operativa di un comando Nato. A Pavia si trova invece un altro luogo di ricerca con un laboratorio di energia nucleare applicata.

Eventi sospetti in Lombardia

C’è chi ricorda come nei dintorni di Varese soltanto nel 2023 ci fu un altro giallo, quello della tragedia di Sesto Calende, con il naufragio causato dal maltempo di un’imbarcazione su cui si trovavano, e in cui morirono, agenti segreti dell'Aise e del Mossad israeliano. Al momento non sono emersi invece collegamenti tra la vicenda del drone e un altro fascicolo affidato al pm Gobbis, che nelle scorse settimane ha chiesto il rinvio a giudizio per due imprenditori di 34 e 60 anni titolari di una società immobiliare in Brianza che si sarebbero messi a disposizione, anche in cambio di criptovalute, per una presunta attività di "spionaggio" per l'intelligence russa, dopo contatti via Telegram.

La reazione della politica al caso del drone

Diversi partiti hanno annunciato interrogazioni parlamentari sul nuovo dossier, a cominciare da Forza Italia. Serve "chiarezza" per sapere "nel dettaglio cosa sia successo", vista la delicatezza del momento a livello internazionale e contando che l'Italia produce ed esporta tecnologie militari. A chiedere in tutte le sedi istituzionali preposte e competenti "informazioni specifiche, a tutela della sicurezza nazionale e delle produzioni strategiche italiane", è anche Italia Viva. Benedetto della Vedova di +Europa evidenzia, ricordando eventi come il naufragio del 2023 e la fuga dai domiciliari di Artem Uss, "un inquietante proliferare di accadimenti legati all'operato di servizi segreti stranieri in Lombardia".