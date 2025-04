Lodi, 20enne accoltella 18enne in treno: arrestato

Un ventenne è stato arrestato a Lodi con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato alla testa un diciottenne su un treno fermo in stazione. La vittima è ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Il movente sarebbe legato al furto di un monopattino. Sequestrata l'arma del delitto, un coltello con una lama di trenta centimetri