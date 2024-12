Usa, avvistamenti di droni in diversi Stati. Cosa sta succedendo

Introduzione

Droni misteriosi sorvolano da settimane gli Stati Uniti: gli avvistamenti negli ultimi giorni sono aumentati estendendosi ormai in diversi Stati e scatenando proteste e richieste di interventi militari da parte dei cittadini. Reazioni a cui ha risposto il Department of Homeland Security Secretary, Alejandro Mayorkas, spiegando che i droni in questione "non pongono rischi alla sicurezza nazionale" e che le autorità non sono a conoscenza di nessun coinvolgimento di attori stranieri. E non è mancato il commento del presidente eletto Donald Trump, secondo cui "il governo sa quello che sta accadendo con i droni. Ma per qualche motivo non vogliono dire di cosa si tratta, invece dovrebbero farlo". Mentre la Casa Bianca e il Pentagono continuano a invitare alla calma.