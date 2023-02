1/10 ©Ansa

Palloni spia, oggetti volanti ancora non identificati. L'ultimo “Ufo” - nel senso di oggetto volante non identificato - è stato abbattuto mentre volava sul lago Huron, al confine con il Canada, nella regione del Grandi Laghi. È il quarto in una settimana: non costituiva una minaccia, hanno riferito fonti militari, ma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato di abbatterlo per cautela

Usa, abbattuti 3 oggetti volanti non identificati in pochi giorni: cosa sappiamo