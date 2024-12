Usa, Trump: “Avvistati droni misteriosi, abbatteteli”

Il presidente eletto Donald Trump è intervenuto sulla questione relativa all'avvistamento di droni di origine sconosciuta in diversi Stati americani, dal New Jersey alla Pennsylvania, fino a New York. “Chiarite con il pubblico ora. Altrimenti abbatteteli”, ha aggiunto il tycoon

"Misteriosi droni sono avvistati in tutto il Paese. Non penso che questo possa accadere senza che il governo ne sia a conoscenza". Così il presidente eletto Donald Trump è intervenuto sulla questione relativa all'avvistamento di droni di origine sconosciuta in diversi Stati americani, dal New Jersey alla Pennsylvania, fino a New York. “Chiarite con il pubblico ora. Altrimenti abbatteteli”, ha ribadito il tycoon. Intanto, i timori per gli avvistamenti stanno salendo, innervosendo anche il Congresso americano che chiede risposte alle autorità.