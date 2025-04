Trentino, parcheggia elicottero su pista da sci: multa a imprenditore

Ha parcheggiato il suo elicottero a 2.400 metri di altitudine ed è andato a divertirsi sulle piste del Grostè, a Madonna di Campiglio. Protagonista di questo singolare episodio Giorgio Oliva, noto industriale bresciano, che è stato fermato dai carabinieri e sanzionato con una multa di 2mila euro. La giustificazione? “Sono molto impegnato con il lavoro e volevo ottimizzare il tempo per godermi una bella sciata”.

I primi ad accorgersi dell’insolito arrivo sono stati proprio i carabinieri del servizio di vigilanza e soccorso pista che avevano notato l'elicottero prima sorvolare il comprensorio sciistico e poi atterrare a lato della pista. Una volta identificato, i militari hanno provveduto a controllare la documentazione dell'elicottero e poi a contestare all'imprenditore la sanzione amministrativa di 2.000 euro prevista per chi viola la legge che vieta ai piloti di elicottero di atterrare sopra la quota di 1.600 metri al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente naturale e la prevenzione dell'inquinamento acustico.

Nel 2020 un processo per omicidio

Nel 2020 l'industriale era sopravvissuto a un incidente di volo in cui perse la vita l'amico e collega Alfredo Buda, 59 anni, manager della Iro Spa. I due stavano rientrando dopo una giornata trascorsa sulle piste di Cervinia. Alla guida dell'elicottero c'era Oliva. Il velivolo precipitò sul Monte Breithorn. Buda morì nell’incidente mentre Oliva sopravvisse pur riportando diverse fratture. L’imprenditore finì a processo con l'accusa di omicidio colposo: secondo la Procura di Aosta, quella sera non ci sarebbero state le condizioni di sicurezza necessarie per il decollo. Il dibattimento si è chiuso nel 2023: Oliva è stato condannato a otto mesi di reclusione, con pena sospesa.