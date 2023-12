Per il procuratore di Milano Marcello Viola resta il "potenziale coinvolgimento di altre persone", oltre alle cinque destinatarie ieri di ordinanza cautelare, "alcune delle quali individuate, altre no". I pm hanno precisato anche che al momento non è emerso un coinvolgimento da parte della moglie di Uss

Nell'evasione e nella fuga di Artem Uss, l'imprenditore russo sparito il 22 marzo scorso da Basiglio (Milano) quando era ai domiciliari e dopo che i giudici milanesi avevano dato il via libera all'estradizione negli Usa, c'è il "potenziale coinvolgimento di altre persone", oltre alle cinque destinatarie ieri di ordinanza cautelare, "alcune delle quali individuate, altre no", ma "non abbiamo evidenza allo stato" del coinvolgimento di servizi segreti russi. Lo ha spiegato il procuratore di Milano Marcello Viola in conferenza stampa in relazione all'operazione che ha portato per ora a due arresti eseguiti tra Brescia e la Croazia.

Si cercano altri tre componenti della banda

Nella conferenza stampa, alla presenza, tra gli altri, del pm Giovanni Tarzia, del comandante provinciale dei carabinieri di Milano Pierluigi Solazzo e del comandante del Nucleo investigativo dei carabinieri Antonio Coppola, sono stati illustrati i dettagli dell'operazione, dopo un'indagine durata "cinque mesi", già emersi ieri con l'esecuzione dell'ordinanza firmata dal gip Anna Magelli. Allo stato sono stati arrestati Vladimir e Boris Jovancic, padre e figlio di origini bosniache, il primo in Croazia e il secondo a Desenzano del Garda (Brescia). L'operazione, però, "è tuttora in corso", hanno chiarito i pm, e si stanno cercando gli altri tre presunti componenti della "banda". Oltre che Uss, il quale sarebbe in Russia e su cui pende una taglia degli Usa da 7 milioni di dollari.