Artem Uss, mandato d'arresto per lui e per i suoi fiancheggiatori

I carabinieri di Milano stanno eseguendo - in provincia di Brescia e all'estero - una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Artem Uss e di altre cinque persone accusate di aver organizzato la sua fuga in Russia. Uss è l'imprenditore russo evaso lo scorso marzo dalla sua abitazione di Basiglio, nel Milanese, dove era ai domiciliari in attesa di estradizione negli Usa. I reati contestati dai pm milanesi sono evasione e procurata evasione.

Il caso Uss L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip Anna Magelli su richiesta del pm Giovanni Tarzia. L'esecuzione dei provvedimenti, si estende dal Bresciano fino in Slovenia e in Croazia. Artem Uss era stato bloccato il 17 ottobre dell'anno scorso a Malpensa su mandato Usa con l'accusa di presunti traffici illeciti di materiale civile e militare 'dual use', di contrabbando di petrolio dal Venezuela verso Cina e Russia eludendo le sanzioni, riciclaggio e frode bancaria, nell'immediatezza dell'arresto si era visto convalidare dai giudici il carcere. L'imprenditore era rimasto in cella a Busto Arsizio fino al 2 dicembre quando, in seguito a un provvedimento depositato il 25 novembre, ma eseguito una settimana dopo, era stato posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico in una casa presa in affitto a Basiglio, in attesa che terminassero i lavori di ristrutturazione del mega appartamento acquistato dalla moglie nello stesso complesso residenziale. Il 21 marzo era stato dato il via libera all'estradizione oltreoceano, ma il giorno dopo l'imprenditore era sparito per riapparire circa due settimane dopo in Russia, con tanto di intervista e ringraziamenti a tutte quelle persone "forti e affidabili" che gli sono "state vicine" nella sua fuga.