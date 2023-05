Artem Uss, fuga dall'Italia del russo agevolata da criminali serbi

La fuga in auto

Dietro la fuga dall’Italia di Artem Uss, accusato di trafficare in armi, petrolio e denaro, c’era un gruppo organizzato che arrivava dalla Serbia. A raccontarlo oggi il Wall Street Journal che cita una fonte americana vicina al dossier. Uss sarebbe scappato in auto grazie a un gruppo, vicino alla criminalità organizzata serba, che lo ha accompagnato al confine. Secondo le fonti sentite dal WSJ, il trafficante ha cambiato auto almeno una volta e ha attraversato diverse frontiere per recarsi in Serbia, da dove sarebbe poi volato a Mosca. L’intelligence russa non avrebbe partecipato direttamente alla vicenda per timore che potesse essere scoperta. Perciò nell’impresa sono stati usati elementi criminali serbi che agivano già in Italia.