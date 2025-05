Piacenza, abusi su dottoresse e infermiere: arrestato un primario

La Polizia di Stato ha arrestato un noto medico primario dell’ospedale Civile di Piacenza indagato per il reato di violenza sessuale aggravata da atti persecutori. La Procura cittadina specifica come siano state predisposte - oltre alla misura cautelare in carcere - anche le perquisizioni dei luoghi di lavoro dell’indagato. Lo scenario che emerge dalle intercettazioni realizzate dagli agenti presenta dei contorni inquietanti: il medico infatti compiva sistematicamente atti sessuali ai danni di dottoresse ed infermiere in servizio presso il reparto da lui diretto. Le vittime, in stato di soggezione ed intimorite da eventuali conseguenze a livello lavorativo o familiare, subivano quotidiani abusi sessuali. In almeno due casi, la condotta è arrivata anche a configurare il delitto di atti persecutori per la continuità con cui le vittime venivano costrette a sottoporsi alla volontà del primario, che non si faceva scrupoli a compiere atti sessuali durante le normali attività e conversazioni di lavoro.