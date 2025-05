Ravenna, madre accusata di stalking sulla figlia maggiore: arrestata

I carabinieri hanno arrestato lunedì scorso una donna con l'accusa di stalking, danneggiamenti e violazione di domicilio nei confronti della figlia maggiore. L'indagata, su ordinanza cautelare del Gip, Federica Lipovscek, chiesta dal Pm Angela Scorza, si trova ora in carcere a Forlì in attesa di essere collocata ai domiciliari con braccialetto elettronico. Come riporta il Resto del Carlino si tratta di una vicenda che il Tribunale dei Minori di Bologna segue da tempo in cui sono presenti gravi problemi familiari. Lo scorso 26 marzo il giudice ha affidato la figlia minorenne della donna alla sorella maggiorenne. Secondo le denunce di quet'ultima e sulla base sia di testimonianze che di filmati della telecamera di videosorveglianza, alla donna sono stati attribuiti tra il 15 e il 24 aprile più passaggi sia sul lavoro che all'abitazione della figlia. In alcune occasioni, avrebbe scavalcato la recinzione di casa per poi, armata di catena, danneggiare nel complesso due porte, una tapparella, una bici e l'impianto di videosorveglianza. In una circostanza, dopo essersi fatta aprire dalla figlia piccola, non trovando l'altra, per ritorsione le avrebbe pure strappato il passaporto. È fissato per domani interrogatorio di garanzia per la donna, difesa dall'avvocato Francesco Papiani.