Congelati i beni in Italia di Artem Uss

Il ministro dell'Economia Giorgetti ha firmato un decreto che dispone il congelamento del 40,1% del capitale sociale della Luxury Sardinia, detenuto dall'imprenditore russo, e della casa a Basiglio dove stava scontando i domiciliari. L'uomo è evaso lo scorso marzo ed è riapparso in Russia il 4 aprile

I beni in Italia di Artem Uss sono stati congelati, come previsto da un decreto firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. L’uomo d’affari russo è evaso il 22 marzo dalla sua casa a Basiglio, dove stava scontando gli arresti domiciliari – con obbligo di indossare il braccialetto elettronico – all’indomani del primo via libera alla sua estradizione negli Usa. Tra i beni per cui è stato disposto il congelamento figurano il 40,1% del capitale sociale della Luxury Sardinia, società con sede legale a Loiri Porto San Paolo, in provincia di Sassari, detenuto a sua volta da una società cipriota situata a Nicosia. Nel testo del provvedimento firmato da Giorgetti si menzionano anche il suo villino a Basiglio e fondi per poco più di 160mila euro presso una filiale di Olbia del Banco di Sardegna. Il decreto del Mef demanda alla Guardia di Finanza la notifica del decreto e la sua esecuzione. L'Agenzia del Demanio invece assumerà la gestione delle risorse economiche di Artem Uss.

L’informativa di Nordio Il caso ha scatenato una bufera mediatica che ha portato il ministro della Giustizia Nordio a rispondere per oltre un’ora in un’informativa alla Camera dei Deputati che si è tenuta ieri, 20 aprile. Il Guardasigilli ha escluso qualsiasi tipo di responsabilità per quanto successo e, anzi, ha rivendicato la scelta di esercitare l'azione disciplinare contro i giudici della Corte d'appello di Milano che hanno fatto uscire Uss dal carcere, respingendo le accuse di interferenza e di lesione dell'autonomia che gli sono venute non solo dall'Anm, ma anche dall'avvocatura e da autorevoli giuristi. L'opposizione resta critica: troppe cose non tornano rispetto a una vicenda che ha esposto il Paese "a una figuraccia internazionale", dicono Pd e +Europa non convinte nemmeno dalla rassicurazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani che il rapporto con gli Usa resta "solido e leale". vedi anche Caso Artem Uss, Nordio: Ho pienamente rispettato la legge