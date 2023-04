Artem Uss, Nordio avvia azione disciplinare contro giudici di Milano

L’accusa del Guardasigilli è di non aver valutato elementi dai quali emergeva "l'elevato e concreto pericolo di fuga" del cittadino russo, poi evaso dai domiciliari il 22 marzo. I giudici della Corte d'Appello milanese non hanno ancora ricevuto l'atto dell'azione disciplinare. "Nordio non può valutare il merito, grave se lo ha fatto" dichiara l'associazione nazionale dei magistrati

Il pericolo di fuga

Il Guardasigilli Carlo Nordio addebita ai tre giudici di aver dato i domiciliari al russo senza prendere in considerazione circostanze contrarie e che avrebbero potuto portare al carcere. L’accusa del ministro in sostanza è di non aver valutato elementi dai quali emergeva “l'elevato e concreto pericolo di fuga". Nell'ordinanza che concedeva i domiciliari i giudici concludevano che il pericolo di fuga poteva essere contenuto aggiungendo il braccialetto elettronico. Decisione che il ministro giudica “grave e inescusabile negligenza". Uss era stato arrestato il 17 ottobre scorso a Malpensa e aveva trascorso alcuni mesi in carcere per poi ottenere i domiciliari a Basiglio, nel Milanese, dai quali è fuggito il 22 marzo.