Artem Uss, la Corte di Milano: "Ministero poteva chiedere carcere"

Arrivano i chiarimenti della Corte d’Appello di Milano, dopo la fuga dell’imprenditore russo Artem Uss evaso il 22 marzo dai domiciliari cui era sottoposto nella sua casa a Basiglio (Milano) in attesa di essere estradato negli Usa. La Corte, in una relazione, chiarisce che, dopo aver deciso il 25 novembre i domiciliari per Artem Uss (eseguiti il 2 dicembre quando venne reperito il braccialetto elettronico), non poteva aggravare d'ufficio la misura cautelare se non nel caso di violazioni dei domiciliari, ma la Procura generale poteva fare ricorso chiedendo il carcere e anche il ministero della Giustizia, in base alle norme, poteva chiedere in qualsiasi momento l'aggravamento della misura, ossia la carcerazione.