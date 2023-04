8/8 ©IPA/Fotogramma

LA MORTE DI PUTIN - Sulla morte di Putin, invece, né il New York Times né Associated Press forniscono dettagli. Si sa però che la burocrazia del Cremlino e la leadership militare russa avrebbero lavorato per sabotare la guerra in Ucraina, soprattutto il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale Nikolai Patrushev e dal capo di Stato maggiore Valery Gerasimov, non convinti delle effettive possibilità di Mosca di prevalere

Guerra Ucraina, Russia trasferisce missili Iskander in Bielorussia