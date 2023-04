Ucraina, video soldati decapitati. Zelensky: "Bestie, mondo reagisca"

Zelensky: "Non dimenticheremo nulla"

''C'è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono. Non dimenticheremo nulla. Né perdoneremo gli assassini'' ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio diffuso su Twitter. ''Questo video è l'esecuzione di un prigioniero ucraino. Questo è un video che dimostra la Russia così com'è. Che tipo di persone sono''. ''Questo non è un incidente, non è un episodio isolato. Era così già prima", ha aggiunto Zelensky. "È stato così a Bucha. Migliaia di volte. Tutti devono reagire. Ogni leader". Ai russi Zelensky ha detto: ''Non aspettatevi che venga dimenticato. Il tempo passerà, ma non dimenticheremo nulla. Né perdoneremo gli assassini. Ci sarà responsabilità legale per tutto. La sconfitta del terrore è necessaria''.

Kuleba: "La Russia peggio dello Stato islamico"

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha paragonato la Russia allo Stato islamico dopo i video della decapitazione di soldati ucraini prigionieri. "Sta circolando online un orribile video delle truppe russe che decapitano un prigioniero di guerra ucraino. È assurdo che la Russia, che è peggio dello Stato islamico, presieda il Consiglio di sicurezza dell'Onu", ha denunciato, riferendosi alla presidenza di turno assunta da Mosca questo mese. "I terroristi russi devono essere espulsi dall'Ucraina e dalle Nazioni Unite ed essere ritenuti responsabili dei loro crimini", ha aggiunto Kuleba.

L'Onu: "Orrrore per video decapitazione"

La missione Onu per i diritti umani in Ucraina ha dichiarato di essere "inorridita" dal video che sembra mostrare un soldato russo che decapita un prigioniero ucraino con un coltello. Ha, inoltre, fatto riferimento a un secondo video che mostra "corpi mutilati, apparentemente di prigionieri di guerra ucraini" e ha chiesto che "questi episodi siano adeguatamente indagati e che i responsabili ne rispondano".