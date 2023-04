4/8 ©Ansa

L'ultima volta che Mosca ha avuto la presidenza di turno è stata a febbraio 2022, proprio il mese in cui ha dato il via all'invasione dell'Ucraina. L'idea che l'organo creato per mantenere la pace e la sicurezza internazionali sia guidato da un Paese il cui presidente è soggetto a un mandato di arresto internazionale per presunti crimini di guerra ha sollevato dubbi da più parti, ma diversi esperti ritengono improbabile che Mosca condizioni in maniera effettiva l'andamento dei lavori

