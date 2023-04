Ucraina: aiuti Usa da 2,6 mld in munizioni e razzi anticarro

Un nuovo pacchetto di aiuti militari statunitensi da 2,6 miliardi di dollari che potrebbe

includere radar di sorveglianza aerea, razzi anticarro e camion di carburante per la lotta dell'Ucraina contro la Russia dovrebbe essere annunciato già lunedì, hanno detto tre funzionari Usa a Reuters. Anche una mezza dozzina di tipi di munizioni, comprese quelle per carri armati, dovrebbero far parte dell'elenco di attrezzature che potrebbe essere finalizzato nel fine settimana ma sia le cifre che le attrezzature specifiche comprese nel pacchetto potrebbero cambiare. Dall'inizio dell'invasione su larga scala da parte della Russia, gli Stati Uniti hanno impegnato circa 32 miliardi di dollari in

aiuti militari per Kiev.