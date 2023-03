La Turchia ratifica l'adesione della Finlandia alla Nato

Mondo

Finlandia, chi è Riikka Purra, la candidata di destra che sfida Marin

Guida il Perussuomalaiset, in Inglese “Finns Party”. Fondato nel 1995, si inserisce nel solco tracciato dal Partito rurale finlandese: è di orientamento nazional-conservatore ed euroscettico. Purra concentra la sua politica soprattutto sul contrasto all’immigrazione e chiese per prima che l’attuale premier si sottoponesse a un test antidroga dopo che l’anno scorso erano circolati video in cui ballava a una festa. I loro profili sono considerati agli antipodi

Il 2 aprile la Finlandia va alle urne per rinnovare il parlamento – Eduskunta – composto da una camera e 200 seggi. È una prova che restituirà il sentire del Paese in merito al governo attuale, guidato dalla socialdemocratica Sanna Marin (in foto). Ha due rivali: Petteri Orpo, alla guida del Partito di Coalizione Nazionale ed ex ministro delle Finanze, e Riikka Purra

Purra (in foto) è la leader del partito Perussuomalaiset, in Inglese “Finns Party”. Fondato nel 1995, si inserisce nel solco tracciato dal Partito rurale finlandese. È di orientamento nazional-conservatore ed euroscettico. In questo momento, con 39 parlamentari, è all’opposizione