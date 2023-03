Finlandia, chi è Riikka Purra, la candidata di destra che sfida Marin

1/10 ©Getty

Il 2 aprile la Finlandia va alle urne per rinnovare il parlamento – Eduskunta – composto da una camera e 200 seggi. È una prova che restituirà il sentire del Paese in merito al governo attuale, guidato dalla socialdemocratica Sanna Marin (in foto). Ha due rivali: Petteri Orpo, alla guida del Partito di Coalizione Nazionale ed ex ministro delle Finanze, e Riikka Purra

Finlandia, il parlamento approva l’ingresso nella Nato