Live In Napoli, centrale Zaporizhzhia a rischio incidente nucleare

Live In Napoli apre la prima giornata di interviste con un focus sulle condizioni di salute di Papa Francesco insieme al direttore de La Civiltà Cattolica monsignor Antonio Spadaro e il conflitto in Ucraina , in particolare la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia , con il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi . Il panel è stato aperto dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis , con le sfide del presente e del futuro per il capoluogo campano e per il mondo ( LIVE IN NAPOLI, LA PRIMA GIORNATA IN DIRETTA ).

Grossi: proteggere Zaporizhzhia, incidente nucleare sarebbe gravissimo

Sulla sicurezza della centrale di Zaporizhzhia in Ucraina è intervenuto Rafael Mariano Grossi, direttore generale Aiea, tornato dal settimo viaggio nel territorio della centrale, teatro di attività militari sempre più consistenti: “Non è facile risolvere la situazione, lo scenario militare è più difficile. Ho visto sempre più attività militare - spiega - E' necessario cercare alternative realistiche per arrivare alla protezione dell’impianto". Ma esiste la volontà di metterlo in sicurezza da parte di Kiev o Mosca? "Spero che nessuno voglia un incidente. Un incidente nucleare sarebbe gravissimo per tutto il mondo, non solo per russi o ucraini. Non c’è frontiera per il pericolo radiazioni. Lì ci sono due Paesi in guerra".

Poi spiega: "Bisogna distinguere tra il piano dei principi di protezione di Zaporizhzhia e il piano territoriale. Per questo il mio compito è trovare un equilibrio su questi punti. Un incidente nucleare non è interesse per nessuno. L’importante è sostenere lo spazio di negoziazione bilaterale. Mi aspetto di poter contare sul supporto di tutto il mondo. Se vedrò Putin? Nel prossimo viaggio non so, dipenderà dalle consultazioni".

La centrale nucleare è costantemente monitorata dall'Aiea: "C’è una presenza fissa dell’Aiea nella centrale. Nell’ultima visita abbiamo fatto una rotazione. Abbiamo rapporti giornalieri da lì. La centrale non sta producendo energia, lavora a un minimo livello di attività. Questo rende le cose un po’ più facili, ma ci sono sistemi di sicurezza che devono essere controllati. I nostri esperti fanno la valutazione tecnica di ciò che funziona nell’impianto".

Ma c'è ottimismo per garantire una zona di sicurezza? "Non posso permettermi il pessimismo - dice Grossi - devo lavorare per assicurare questo e evitare un incidente nucleare"