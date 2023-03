Grossi: “Centrale Zaporizhzhia sempre in pericolo”

“Ho appena terminato la mia settima visita in Ucraina“, ha detto il direttore generale dell’Aiea Rafael Grossi. “È ancora possibile mettere in sicurezza Zaporizhzhia, ma la situazione dal punto di vista militare è difficile. Ho visto sempre più attività militare, io cerco alternative realistiche per proteggere l’impianto che si trova sempre in pericolo”. Grossi ha aggiunto che “un incidente nucleare sarebbe gravissimo per tutto il mondo, non solo russi e ucraini. Non c’è frontiera con il pericolo delle radiazioni”.