A Live in Napoli l’intervista in collegamento al Presidente della Liguria Giovanni Toti. Con la presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: “Le strutture come ospedali e asili hanno costi di mantenimento molto alti. Noi non siamo in grado di mantenere la spesa corrente di tutte queste strutture”

Per Comuni e Regioni i progetti legati al Pnrr rappresentano una grande opportunità ma non mancano le difficoltà. A Sky Tg24 Live In Napoli il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sostiene che "per i progetti di responsabilità del comune noi abbiamo un monitoraggio dettagliato degli adempimenti". Il capoluogo partenopeo, specifica Manfredi, ha "una struttura con grande difficoltà di personale amministrativo ma siamo riusciti ad essere all'altezza della sfida". Una delle difficoltà legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riguarda le grandi infrastrutture come gli asili che "determinano costi di spesa corrente molto alti". E aggiunge: "Il Pnrr fornisce risorse per avviare i progetti ma poi non dà i soldi per mantenere e pagare gli stipendi dopo. Noi eravamo preoccupati del tema delle gare e autorizzazioni ma stiamo rispettando i tempi: nei prossimi mesi consegneremo decine di cantieri".