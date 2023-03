Live In Napoli: Pnrr, a che punto siamo?

Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciate all’ultima Conferenza nazionale delle Camere di commercio, sono un appello ampio: “Nel ringraziare per il vostro impegno, mi permetto di rivolgere a voi l'invito che in un contesto ben diverso Alcide De Gasperi rivolse nel dopoguerra, quando occorreva ricostruire l'Italia dalle macerie e insieme edificare una autentica democrazia. È il momento per tutti, a partire dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di mettersi alla stanga”. Il Pnrr è al centro del dibattito e dello sviluppo del Paese ed è proprio raccogliendone il valore che uno degli incontri previsti per Sky Tg24 Live In Napoli servirà a fare il punto sull’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un focus in particolare sui progetti di rilancio per il Mezzogiorno. Insieme agli ospiti, l’ex ministra delle politiche agricole ambientali e forestali Teresa Bellanova, Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega a programmazione economica e sviluppo sostenibile e Senatore della Lega, il senatore a vita Mario Monti, il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri e l’ad di Caffè Borbone Marco Schiavon, si farà anche un punto su riforma del fisco e inflazione, ma anche sui divari economici tra le regioni del nord e quelle del sud.

L’appuntamento è per venerdì 31 marzo dalle 17.15 a condurre il giornalista di Sky Tg24 Andrea Bignami.