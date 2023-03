1/8 ©IPA/Fotogramma

Sul Pnrr il Governo è "ottimista" sulla terza tranche da 19 miliardi congelata da Bruxelles in attesa di un approfondimento di valutazione. "Non ci sono tensioni con l’Europa, piuttosto temo che in Italia si voglia crearle”, dice il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto assicurando che l'ulteriore proroga di un mese per l'esame dello stato di avanzamento del Recovery italiano, decisa in accordo con la Commissione Ue non mette in forse il flusso di denaro destinato al Pnrr

